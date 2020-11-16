В Севастополе произошло тройное ДТП

Фото: группа «Автопартнер Крым» / «Вконтакте»

Тройное ДТП произошло на Камышовом шоссе в воскресенье вечером. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на участников группы «Автопартнер Крым» социальной сети «ВКонтакте».

Ка уточнили в пресс-службе Управления МВД по Севастополю, водитель автомобиля Mazda выехал на встречную полосу, не справившись с управлением. Он столкнулся лоб в лоб с автомобилем Citroen, но это не остановило машину – она продолжила движение и въехала во торой автомобиль марки Geely.

По данным полиции, водителя Citroen госпитализировали из-за полученных травм. Другие участники аварии не пострадали.

В УМВД собираются выяснить с помощью химико-токсикологического исследования, находился ли водитель автомобиля Mazda под воздействием алкоголя или наркотиков.