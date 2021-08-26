В Севастополе прокуратура заинтересовалась качеством капремонта роддома

Фото: прокуратура Севастополя

Проверку сведений, опубликованных в СМИ, о некачественном ремонте роддома №2 начала прокуратура Ленинского района Севастополя. Соответствующее поручение выдал прокурор города Марк Большедворский.

Речь идёт о ремонте роддома №2 горбольницы № 5 – Центра охраны матери и ребенка. Установлено, что капремонт делали с ноября 2019 года на основании договора, который Медицинский информационно-аналитический центр заключил с ООО «СЗ «Гор-Строй». В дальнейшем заказчиком выступила Единая дирекция капитального строительства.

Надзорный орган проверит качество используемых строительных материалов, соответствие выполненных работ проектным решениям, строительным, санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности.

К проверке привлекли специалистов Севгосстройнадзора, Роспотребнадзора и МЧС. 25 августа они обследовали объект.