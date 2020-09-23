В Севастополе прокуратура завела дело на исполнителя ремонта СевГУ

Фото: sevastopol.su

Сотрудники прокуратуры проверили, на каких основаниях были подписаны допсоглашения между СевГУ и «Гласстроем», который занимается в вузе строительством и реконструкцией. По результатам проверки прокуратура завела дело – сообщает новостной портал Forpost со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Между университетом и «Гласстроем» были подписаны контракты на возведение учебных корпусов и ремонт библиотеки. Стороны заключили 3 допсоглашения об авансе, но этого пункта не было в условиях и документах о закупке. Управлением ФАС по Республике Крым и Севастополю за незаконные изменения в первоначальных условиях оштрафованы представитель Дирекции по строительству вуза и исполнитель контракта. Сумма штрафа составила 660 тысяч рублей.