В Севастополе прорабатывают возможности помочь рыболовецкому флоту

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Идею севастопольских рыбаков, которую они высказали на встрече с Президентом России Владимиром Путиным прорабатывают в Минпромторге и Правительстве города, сообщает новостной портал ForPost со ссылкой на ответ Департамента экономического развития. Речь идёт о предложении главы Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерия Сивочуба обновить рыболовецкий флот в Чёрном море с помощью государственного лизинга.

Подобная схема часто используется для приобретения сельскохозяйственной техники. Глава Ассоциации считает, что есть распространить её на море, выиграют все – и компания, и банки, и рыбаки.

Ранее Валерий Сивочуб приводил такие аргументы: государственная субсидия в 30% на суда, которые построены на российских верфях, не спасут рыбный промысел в нашем регионе. Так как здесь в основном добывают самую дешевую рыбу – хамсу, кильку. Прибыль от её продажи несопоставима со стоимостью среднего траулера.

Руководитель приоритетного проекта Департамента экономического развития Севастополя Г. Бежанидзе в ответе ForPost сообщил, что в рамках исполнения поручения Президента России Правительство Севастополя вместе с Министерством промышленной политики Республики Крым подготовило предложения по развитию рыбопромыслового судостроения на верфях в регионе. Они касаются программы льготного лизинга и возможности уменьшения налоговых отчислений на период договора лизинга. Минпромторг России поддержал эти предложения, работа продолжается.

Сколько времени займёт проработка, пока неизвестно. До тех пор основной способ обновить флот – использовать 30% субсидию. С 19 февраля 2021 года на эту льготу может претендовать и Севастополь. Её планируют использовать для строительства 10 рыболовецких судов для торгового дома «Аквамарин» на Севастопольском морском заводе.

На информацию, что его предложение взяли в работу, Глава Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма отреагировал так.

«Дай Бог, но все зависит от стоимости судна. Ценообразование и лизинг – это два параллельных процесса. Если стоимость судна будет разумной, тогда лизинг поможет решить проблему. Если же стоимость судна будет завышена, то всё умрет даже при хорошей программе лизинга», – подчеркнул Валерий Сивочуб.