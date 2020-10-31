В Севастополе прошел фестиваль кино «Святой Владимир». Кто забрал награды?

Финальным аккордом VI Международного фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир», который проходил в Севастополе, стала церемония награждения призёров и лауреатов.

Лучшие из лучших

«В этом году очень сильные документальные полнометражные картины, а художественные интересны ещё и тем, что это региональное кино, — говорит председатель жюри, кинорежиссёр Юрий Кара. — Например, «Отряд Таганок» режиссёра Айнура Аскарова из Уфы – это замечательный детский фильм, выстроенный не хуже диснеевской истории. Наше современное продолжение «Тимура и его команды». Такой фильм можно показать по любому каналу. Короткометражные работы представлены в основном дебютантами, причем достаточно сильные. Могу только поздравить творцов, что они умеют найти финансирование для своих проектов. Искренне рад, что рождается целое поколение авторов и чтобы они могли продолжить свой путь, им нужна поддержка. Я знаю, что награды «Святого Владимира» учитываются и могут помочь в создании полнометражных картин. Надеюсь, Министерство культуры России тоже в стороне не останется».

Михаил Евланов и Кирилл Зайцев Фото: Из личного архива/ Вадим Подлиняев

Среди более 30 участников фестиваля в этом году в Севастополе побывали и популярные актёры Михаил Евланов («Обитаемый остров», «рота», «Ялта-45», «Динозавр») и Кирилл Зайцев («Движение вверх», «Коп», «Гоголь», «Союз спасения»). Они впервые, как продюсеры, представляли свои проекты — Михаил Евланов игровой фильм «1919», а Кирилл Зайцев — документальный «Познавая цвет войны».