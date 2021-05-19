В Севастополе прошёл концерт, посвящённый Дню детства и юности

19 мая в Севастополе отметили День детства и юности. Этот праздник – продолжение традиций Дня пионерии. В нашем городе ежегодно, начиная с советских времён, в этот день проходят праздничные мероприятия. Яркие эмоции гостям и жителям города-героя подарили творческие коллективы Дворца Детского и юношеского творчества.

Открыл концерт хор «Жаворонок» с произведением «Севастополь – песнь моя». Его участники – совсем юные жители города-героя. К концерту готовились несколько месяцев. Главное, говорят участники хора, – понимать, о чём поёшь и делать всё от души.

ВАРВАРА ЛУКА, солистка хора «Жаворонок»: «Мне тоже достаточно нравится, как и сама песня, так и мелодия, так и слова. Там много – много смыслов. Не то, что сейчас поют. Некоторые песни у нас о любви, некоторые о родине, некоторые о родине».

Ребята выступили с номерами КВН, народными песнями и танцами. Зажгли сцену и юные звёздочки с танцем в стиле хип-хоп.