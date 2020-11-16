В Севастополе прошёл одиночный пикет против «модернизации» Херсонеса

Севастопольские общественники продолжают выступать против «модернизации» территории «Херсонеса Таврического». Люди возмущены появлением современных конструкций в музее-заповеднике, и убеждены, что они увечат аутентичный вид Античного полиса. 16 ноября под стенами Правительства города прошёл одиночный пакет. Происходящее на территории «Херсонеса Таврического» общественники называют не иначе, как варварством.

ВАСИЛИЙ ФЕДОРИН, сопредседатель общественного движения «Возрождение Севастополя»: «Мы обращаемся сегодня и к Правительству Севастополя, и к Законодательному собранию, и к Президенту с тем, чтобы они совместно с севастопольцами предотвратили те безобразия, которые мы наблюдаем на заповеднике».

Напомним, в конце октября стало известно, что на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» монтируется внушительных размеров смотровая площадка.

Руководство учреждения уверяет, что нововведение позволит посетителям наслаждаться видами северной части раскопок. В свою очередь севастопольская общественность опасается, что такая «модернизация» негативно скажется на состоянии древнего городища, помешает его дальнейшему изучению, да и вовсе – противоречит нормам как федерального законодательства, так и мировой практике.

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества: «ЮНЕСКО, когда принимало Херсонес в свой список, требования были такие, чтобы содержать «Херсонес» в аутентичном виде. То есть запрещалось изменять его облик. И первое требование, которое указывалось Херсонесскому музею – это консервация раскопанных руин».

На данный момент общественники собирают подписи против дальнейшей «модернизации» территории древнего городища, а также готовят обращения с просьбой сохранить аутентичный вид Херсонеса.