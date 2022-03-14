В Севастополе прошла акция памяти по погибшим жителям Донецка

Севастополь всей душой скорбит вместе с Донбассом. Вечером 14 марта в нашем городе прошла акция памяти жертв ракетного удара украинских силовиков по Донецку. Десятки севастопольцев собрались у фонтана в Комсомольском парке имени Марии Байды. Горожане зажгли свечи, возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. К траурной акции присоединился губернатор Севастополя Михаил Развожаев, о чём он сообщил в своём Telegram-канале.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Чудовищное событие сегодня произошло. Еще раз оно просто подчеркнуло красной линией все, что говорится о зверствах этого режима. Не знаю, как это просто назвать, когда просто из злости, из какого-то бессилия и отчаяния просто стреляют по центру города. И гибнут дети. Наш штаб «Мы вместе – Севастополь», который объединяет большое количество волонтеров, общественников, волонтёров, которые ездили в Ростов, помогали беженцам и Донбасса, с ЛНР, ДНР, которые общались с людьми и лично всё это восприняли»

Напомним, 14 марта стало известно о взрыве в центре Донецка. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате атаки Вооружённых сил Украины ракетой «Точка-У» погибло 20 человек, среди них – 1 ребёнок. Число пострадавших к вечеру понедельника возросло до 36.