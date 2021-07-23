В Севастополе прошла генеральная репетиция парада кораблей накануне Дня ВМФ

В пятницу, 23 июля, в Севастопольской бухте прошла генеральная репетиция парада кораблей накануне Дня ВМФ. Это вторая по счёту и последняя, контрольная проверка готовности личного состава, кораблей и судов Черноморского флота перед одним из главных праздников для Севастополя – Днём Военно-морского флота.

В ходе репетиции отработана слаженность действий всех участников парада, хронометраж прохождения корабельных сил и пролёта авиации. Торжественный парад кораблей уже в новом звании адмирала принял лично командующий Черноморским флотом. Игорь Осипов поздравил экипажи подводной лодки «Великий Новгород», патрульного сторожевого корабля из состава пограничного управления ФСБ России, морского тральщика «Иван Антонов», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево», большого десантного корабля «Азов», сторожевого корабля «Пытливый», фрегата «Адмирал Эссен» и флагмана флота – гвардейского ракетного крейсера «Москва».

Далее перед зрителями, а их собралось несколько сотен на набережной, в кильватерном строю на выход из бухты прошли двенадцать кораблей и катеров, в том числе противодиверсионные катера, ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», малый ракетный корабль «Грайворон», большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск», а также фрегат «Адмирал Григорович». Завершилась генеральная репетиция пролётом авиации. В небе над Севастопольской бухтой пролетели 26 вертолётов и самолётов.

Напомним, День Военно-морского флота в Севастополе состоится уже в ближайшее воскресенье, 25 июля. Торжественные мероприятия начнутся в 9 утра с подъёма флагов на кораблях и судах Черноморского флота. Затем командование и руководство города возложат цветы и венки к Вечному огню на площади Нахимова. В 9:35 в Севастопольской бухте начнётся главное действо праздника – морской парад без демонстрации боевых возможностей. Вечерние мероприятия – концерт и фейерверк – отменены из-за действующих коронавирусных ограничений.