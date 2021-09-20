В Севастополе прошло мероприятие по профилактике социального сиротства и безнадзорности

Фото: БФ Волонтеры «Сердце Севастополя»

В Севастополе прошло мероприятие по профилактике социального сиротства, безнадзорности и беспризорности. В пятницу, 17 сентября, многодетные семьи пригласили поучаствовать в интерактивном квесте на игровой площадке «Пандора» в районе бухты Омега.

Вместо обычной лекции о том, что такое хорошо, а что такое плохо, ребятам предложили найти пропавший клад, чтобы восторжествовали справедливость и закон. Игру разбили на этапы — ребятам ставили задачи и помогали определяться с целями, выполнение которых должно было привести к победе.

Такой формат работы — профилактика, чтобы, с одной стороны, у детей не появлялось мотивации к негативным поступкам, а с другой, они понимали, что преступление приводит к наказанию, и становиться на этот путь нельзя. После того, как клад был обнаружен, ребята отпраздновали победу в формате пикника.

Встречу организовали БФ Волонтеры «Сердце Севастополя» в рамках работы Ресурсного Центра «Юнона», работа которого направлена на профилактику социального сиротства в Севастополе.

В мероприятии участвовали представители Управления Федеральной службы исполнения наказаний в Гагаринском районе Севастополя, Совет многодетных семей, городской Центр социальной помощи семье и детям.