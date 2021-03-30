В Севастополе проверят дороги, отремонтированные за последние 2 года

Фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Состояние дорог, отремонтированных в Севастополе за последние 2 года, начнут проверять уже в апреле. По данным пресс-службы городского Правительства, специальной комиссии предстоит проверить более 200 объектов, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В состав данной комиссии вошли представители местного Департамента транспорта, Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, Севастопольского Автодора, а также представители подрядных организаций. Выявленные замечания подрядчики должны будут устранить в рамках гарантийных обязательств за собственные средства. Как сообщили в пресс-службе, подобные проверки будут проводиться ежегодно после завершения ремонтов. Напомним, гарантийный срок на выполнение данного вида работ составляет 4-5 лет.