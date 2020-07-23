В Севастополе работает федеральный проект «Юнармия.Наставничество»

Федеральный проект «Юнармия. Наставничество» ориентирован на подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В Севастополе его реализуют с июля прошлого года. По официальным данным, на учете в правоохранительных органах состоит около 200 ребят из группы риска. Многие из них оступились, совершили незначительное правонарушение.

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕМЁНОВ, член штаба движения «Юнармия» Севастополя: «Мы стараемся дать им ориентир в этой жизни. Стараемся сделать так, чтобы у них появился в жизни наставник, который им даст дорогу в будущее, даст дорогу в жизнь. Проводим разные мероприятия, привлекаем их к юнармейским проектам, как игра «Щит и меч» спортивная, проводим субботники. И ребята из этой категории оказываются в кругу участников Юнармии и тех, кто помогает – волонтеры, тренеры, члены комсомола Севастополя, который я имею честь возглавлять».

Самое сложное – изначально увлечь работой, победить юношеский скептицизм. Но результаты трудов того стоят.

ДАША БАКЛАН, подопечная проекта «Юнармия. Наставничество»: «Самое волнительное – это когда меня посвящали в юнармейцы. Для меня было очень трогательно, когда мне вручали этот значок. С этого момента я начала учить других детей, рассказывать о нашем городе, читать им больше книжек, чтобы дети и будущее поколение были такими же как мы».

В Севастополе наставничество стало логическим продолжением проекта «Твоя счастливая встреча». Его в свое время инициировали активисты общественных движений: волонтеры медики, Российское движение школьников, ассоциация студенческих спортивных клубов. В центре внимания – судьба каждого подопечного.

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕМЁНОВ, член штаба движения «Юнармия» Севастополя: «Сейчас есть у нас один активист. Пришел в наше движение, школу не окончил. Не знает, что делать. Мы стали вовлекать его в разные мероприятия наши, в том числе связанные с нашим проектом «Наставничество». А сейчас этот активист подал заявление в три высших учебных заведения на выбор. То есть получил аттестат об окончании школы и сейчас выбирает, куда он будет поступать.»

Об укреплении морального духа и физической формы, работе в команде, играх и субботниках – в программе «Актуальное интервью».