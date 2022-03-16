В Севастополе раскрыли убийство на почве ревности

Жителя Севастополя будут судить за убийство соперника из ревности, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина рассказал, почему ударил ветерана ФСБ в Севастополе Согласно информации следствия, 39-летний злоумышленник ранее состоял в близких отношениях со своей ровесницей, но та спустя время ушла от него к другому. Избранником женщины стал житель села Полюшко.

Мужчина решил навестить свою бывшую возлюбленную и в ходе совместного распития алкогольных напитков в доме нового спутника, злоумышленник нанес сопернику не менее двух ударов ножом в область грудной клетки.