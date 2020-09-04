В Севастополе расследуют дело о наезде скорой помощи на подростка

В Севастополе прокуратура контролирует ход уголовного дела, возбужденного из-за ДТП, в результате которого пострадал 12-летний подросток, передает пресс-служба ведомства.

В Севастополе «скорая» сбила 12-летнего мальчика на скейте Согласно данным следствия, 17 августа этого года водитель авто скорой медпомощи, двигаясь по проспекту Гагарина без специального звукового сигнала, совершил наезд на ребенка.

«Ребенок переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», – отметили в сообщении.