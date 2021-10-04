В Севастополе рассмотрят закон об отходах производства и потребления

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Законопроект «Об отходах производства и потребления в городе Севастополе» будет рассмотрен Законодательным собранием 12 октября, это следует из повестки заседания.

Проект закона разработал директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов и внес на рассмотрение в апреле этого года. За лето документ прошел несколько экспертиз, на ближайшем заседании состоится первое чтение.

По мнению авторов, этот правовой акт позволит заполнить существующий пробел в законодательстве города Севастополя и урегулирует отношения, связанные со всеми стадиями процесса обращения с отходами.

Законопроект определяет полномочия органов власти в этой сфере. В частности, к ведению Правительства города отнесены вопросы определения прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества ТКО, предназначенных для захоронения, полномочия по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО.

Выдержки из приложений к законопроекту

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, в региональной программе по развитию инфраструктуры ЖКХ есть такое мероприятие как «Развитие системы обращения с отходами города Севастополя». Финансирование на эти цели в 2020 году составило свыше 350 млн рублей, в этом году — 185 млн рублей, на 2022 год запланировано 192 млн рублей.

Лариса Петренко