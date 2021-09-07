В Севастополе разыскивают пропавшего 17-летнего парня

Внимание! В Севастополе разыскивают 17-летнего парня – Никиту Суконкина. По данным пресс-службы регионального УМВД, 6 сентября около 21:30 он ушёл в неизвестном направлении на улице Челюскинцев и до сих пор не вернулся.

Приметы Никиты: на вид 16-17 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в серую кофту, черные штаны с лампасами, коричневые сандалии. Мобильный телефон отсутствует.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Никиты Суконкина, просим сообщить информацию по телефонам 73-85-01, 73-85-02, по специальной линии «102» или по электронной почте 9206dch@mvd.ru.