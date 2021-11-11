В Севастополе «реставраторы» нацарапали на фасаде дома-памятника затейливые узоры

Сомнительная реставрация с узорами в стиле фильма «5-й элемент». Реставратор первой категории памятников каменного зодчества Анатолий Туманов обнаружил, что при работах с фасадом объекта культурного наследия – домом №24 по Большой Морской – рабочие провели странные манипуляции. Специалист отметил, что известняковые блоки в цокольной части здания теперь напоминают подушечки.

«Всё, что нужно было с ними сделать – зачистить и докомпоновать камнезаменителем повреждённые участки, которых было не так уж и много», – прокомментировал увиденное Анатолий Туманов.

Но дело пошло дальше – рабочие с помощью перфоратора выдолбили на камнях узоры. Сначала – на боковых гранях, а затем – и на лицевой поверхности.

Насколько сильно теперь повреждены камни и насколько они стали меньше, видно на фотографиях, сделанных реставратором. Анатолий Туманов возмущенно интересуется, куда смотрит Управление охраны объектов культурного наследия города Севастополя?

Ранее мы рассказывали, что реставрацию дома-памятника проводят специалисты самарской компании «ПСК Норматив». В начале октября руководитель Фонда содействия капремонту Дмитрий Шпагин и директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов, проверяли качество выполняемых работ на объекте и соблюдение норм и правил при ремонте ОКН.