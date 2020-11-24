В Севастополе родители массово отказываются прививать детей от гриппа

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В Севастополе медики бьют тревогу – родители массово отказываются от сезонной вакцинации детей от гриппа. По информации из Департамента здравоохранения, накануне зимнего периода планировалось привить 70 тысяч детей, на сегодняшний день вакцину получили примерно 35 тысяч. В последние годы родители часто отказывались от добровольных прививок, однако в этом году явление стало по-настоящему массовым.

СВЕТЛАНА КОВАЛЕНКО, главный внештатный специалист — педиатр Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «У нас привито более 35 тысяч детей в городе Севастополе. И не было ни единого случая сильного, жесткого побочного эффекта или какого-то осложнения. Да, могут быть какие-то местные реакции в виде покраснений, припухлости, некоторых болезненностей, но не было осложнений. Очень много отказов родителей. Отказываются родители от иммунизации против гриппа. Я не знаю, какая-то наверно антипрививочная кампания пошла серьёзная».

Массовые отказы от сезонной вакцинации детей от гриппа вызывают особую тревогу у врачей. Особенно на фоне второй волны коронавирусной инфекции.

СВЕТЛАНА КОВАЛЕНКО, главный внештатный специалист — педиатр Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Учитывая то, что новой коронавирусной инфекцией дети практически не болеют или переносят в лёгкой форме в виде носительства, то в условиях попадания гриппа и новой коронавирусной инфекции – мы не можем предугадать как будут развиваться события».

Вакцинация для всех детей проводится бесплатно, для прививки используется отечественный препарат.

СВЕТЛАНА КОВАЛЕНКО, главный внештатный специалист — педиатр Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Мы используем вакцину «Совигрипп». Для детей эта вакцина очищенная, она не содержит консервант Мертиолят. И она практически не имеет побочных эффектов. Трёхвалентная вакцина против двух типов вируса-А, и один тип вируса-Б. Иммунитет вырабатывается в течение 3-4 недель. У нас ещё есть время. Как я уже сказала, грипп к нам в основном приходит – январь, конец января, февраль. Поэтому у нас ещё есть время для того, чтобы привиться. Чтобы выработался хороший достаточный уровень иммунитета у детей, людей, у взрослых людей».