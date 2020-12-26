В Севастополе руководитель ГУП лишился должности из-за корпоратива

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Гендиректор Центра эффективного использования собственности города Алексей Вернигора уволен с должности за несоблюдение указа губернатора по ограничениям, которые введены в городе в рамках борьбы с распространением COVID-19. Об этом стало известно в субботу на заседании Правительства Севастополя.

Накануне, в социальных сетях появилось видео – сотрудники ГУП «Центр эффективного использования собственности города», несмотря на действующие ограничения по нераспространению COVID, собрались в увеселительном заведении на корпоратив.

Напомним, в целях нераспространения коронавирусной инфекции в Севастополе действует ряд ограничений. Так, например, под запретом все массовые мероприятия, проведение корпоративов, закрыты кинотеатры и театры.