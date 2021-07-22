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В Севастополе с начала года зафиксировано пять лесных пожаров и 168 возгораний на открытой территории: горели не только сухая трава и кустарник, но и мусор, брошенный людьми. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу. В ведомстве уточнили: основная причина возгораний – по вине населения. Все пожары ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения. Спасатели напоминают: для того, чтобы предотвратить такие происшествия в Севастополе с 10 июля действует особый противопожарный режим.

АНАСТАСИЯ ЛУКИНА, начальник отдела лесного хозяйства, надзора и управления особо охраняемыми природными территориями ГКУ «Севастопольское лесничество»:

«Запрещено разведение открытого огня, разжигание костров, мангалов, жаровен, и подобных устройств на территории севастопольского лесничества. За исключением места отдыха Торопова дача в границах Чернореченского участкового лесничества. Обращаем ваше внимание, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей».

С 18 июля в Севастополе объявлен пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности, в связи с чем посещение лесов временно ограничено. Полностью ограничено посещение лесных массивов. В лесничествах установлен усиленный режим дежурства, мобильные группы МЧС патрулируют особо опасные в пожарном отношении участки.

МАКСИМ БЕЛЯЕВ, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Севастополю:

«На территории Севастополя установилась жаркая погода. О чём это говорит? О том, что количество выездов наших пожарных подразделений увеличилось в разы. Любая непотушенная спичка, выброшенный из окна окурок, непогашенный, может послужить причиной возникновения пожара».

Рейды инспекторов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Севастополю в частном секторе, садовых товариществах и излюбленных туристами местах отдыха – важная составляющая профилактической работы. Только за полгода было вынесено 14 предупреждений и 27 протоколов об административном правонарушении за несоблюдение правил пожарной безопасности. Сумма штрафов составила 118 тысяч рублей.