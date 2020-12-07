В Севастополе с начала года заложили около 500 га виноградников

Сельскохозяйственные предприятия Севастополя заложили 128 гектаров новых виноградников в рамках осеннего цикла. Данные на начало декабря сообщили в пресс-службе Правительства города. Всего с начала 2020 года наши аграрии заложили около 500 гектаров винограда.

Благодаря хорошей погоде, весенние работы по высадке начались у 15 агрохозяйств в январе и продолжились до середины июня. В основном это были саженцы технических сортов винограда: Пино Нуар, Сира, Рислинг, Совиньон Блан, Шардоне и Мерло. За это время успели заложить 372 га виноградников. Для сравнения – весной 2019 года в Севастополе было заложено 296,3 гектаров. Рост показателя связывают с господдержкой отрасли в виде субсидирования закладки и ухода за многолетними насаждениями, а также реализацией приоритетного проекта «Терруар «Севастополь».

«С начала года на закладку и уход за многолетними насаждениями севастопольским предприятиям доведено 171,8 млн рублей субсидий. Так мы компенсируем агрохозяйствам до 80% понесенных затрат», – пояснил директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников.