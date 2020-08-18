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В Севастополе скончалась медсестра с COVID-19, работавшая в «красной зоне». Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Как уточнили в правительстве, женщине было 65 лет, она работала в 9-й горбольнице. Течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями, тяжёлой вирусной пневмонией и отёком лёгких.

Всего по состоянию на утро 18 августа в Севастополе зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – местные жители. Три человека получили положительный результат теста после поездки в другие регионы страны, ещё трое не выезжали из города.

После выздоровления выписаны ещё 10 человек. Всего с начала года в Севастополе коронавирусом заболели 433 человека. В настоящий момент в стационарах находится 66 человек. Выздоровел 341 человек, 13 умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 171 человек, в городской больнице № 9 – 147. Под наблюдением по месту жительства – 316 человек.

В режиме обсерваторов продолжают работать пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».