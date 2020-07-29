В Севастополе скончались два пациента с COVID-19

В Севастополе за сутки скончались два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, передает пресс-служба правительства.

В морской воде у берегов Крыма COVID-19 не обнаружен — Роспотребнадзор «У двоих пенсионеров в возрасте 83 и 85 лет, имеющих сопутствующие хронические заболевания, диагноз был подтверждён посмертно. Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция, осложнённая пневмонией и отёком легких», – объяснили в сообщении.

Еще один человек заразился COVID-19 — отец заболевшего ранее севастопольца.