В Севастополе скончался 77-летний мужчина с COVID-19

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Севастополе скончался один человек с подтвержденным COVID-19, а также было выявлено еще шесть новых случаев заражения за сутки, передает пресс-служба правительства города.

В Крыму количество зараженных коронавирусом увеличилось на 43 человека Отмечается, что скончался мужчина в возрасте 77 лет. Заболевание протекало с осложнениями в виде вирусной двусторонней пневмонии.

«Среди пациентов – четыре местных жителя и двое отдыхающих. После выздоровления выписаны четыре человека. Зарегистрирована смерть мужчины в возрасте 77 лет», – уточнили в сообщении.