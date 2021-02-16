В Севастополе скоро возобновят реставрацию музея им.Крошицкого

В Севастополе скоро возобновят реставрацию одного из самых проблемных долгостроев — здания музея имени Крошицкого на проспекте Нахимова. Об этом в социальных сетях губернатора рассказали представители Департамента капитального строительства. По информации Капстроя, контракт с новым подрядчиком был заключен в декабре прошлого года, сейчас оформляется разрешение на проведение работ.

Напомним, реставрация этого объекта культурного наследия началась в июле 2018 года, стоимость первоначального контракта была 309 миллионов рублей. Подрядчиком стало уже известное в Севастополе ООО «Гуар», получившее в нашем городе еще несколько госзаказов на общую стоимость около миллиарда рублей. Такие крупные контракты этому питерскому подрядчику отдавали только в Севастополе, выплачивая авансы в десятки миллионов рублей.

Первый контракт с «Гуаром» был расторгнут год назад, 13 февраля 2020 года. Однако вскоре Капстрой Севастополя заключил с этой же компанией еще один контракт на 57 миллионов рублей — на ремонт фасада музея. Тогда чиновники объяснили это необходимостью завершить работы по фасаду к майским праздникам. В итоге и этот контракт был расторгнут, а одно из красивейших зданий Севастополя всю зиму простояло без окон.

По теме: Музей Крошицкого пошёл по Историческому бульвару

Как выяснила редакция НТС, спасать музей после неудачной реставрации будет ООО «Асгард» — крымская компания, обладающая соответствующими лицензиями на работы с объектами культурного наследия. Этот же подрядчик строит в Севастополе Спортивно-оздоровительный комплекс им.200-летия Севастополя. Кроме того, в разгар пандемии эта компания оперативно возвела модули с инфекционными боксами для лечения больных с коронавирусом. Стоимость нового контракта на реставрацию исторического здания заметно снизилась — теперь музей должны привести в порядок за 175 миллионов рублей. Срок выполнения работ — до 1 декабря 2021 года. Отметим, что ООО «Асгард» в конце прошлого года уже получило аванс в размере 79,8 миллионов рублей.

Лариса Петренко