В Севастополе скорректировали проект постановления о реновации

Правительство Севастополя опубликовало вторую редакцию проекта Постановления о комплексном развитии территории. Эта версия более проработана, нежели первая. И причина тому – конструктивная работа и учёт поступивших замечаний. Такую позицию высказал депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов. Парламентарий стал автором ряда предложений по доработке документа о реновации. С его точки зрения, уже сейчас удалось избежать многих размытых формулировок и двойственных трактовок текста постановления. Так, теперь под реновацию могут попасть далеко не любые многоквартирные дома, построенные до 1980-го года по типовым проектам и с использованием типовых изделий стен и/или перекрытий.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «По итогам наших обсуждений была принята другая редакция, которую я сейчас тоже хочу прочесть, чтобы её не искажать. «Малоэтажные многоквартирные дома, построенные в период индустриального домостроения до 1980-го года включительно, и имеют деревянные перекрытия, либо стены которых содержат следующие материалы: дерево, кирпич, камень, железобетон».

С точки зрения председателя постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя, уточнение про малоэтажность домов, подпадающих под реновацию – одно из ключевых изменений проекта постановления.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Что это означает: это дома до 4 этажей включительно. То есть, по сути дела, из вопроса реновации выведены наши замечательные пятиэтажки, построенные в 60-е, 70-е, 80-е годы и сложенные из инкерманского камня. Это очень важное достижение, которое, по сути дела, снимает риск с огромной территории Севастополя».

По мнению Вячеслава Горелова, формулировку нужно сделать ещё более точной, чтобы избежать попыток иного толкования. В документе четко должно быть прописано, что речь идёт о зданиях высотностью до 4 этажей включительно. При этом в учёт нужно брать и индивидуальные случаи, уверен парламентарий.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Вчера, на депутатском приёме мне позвонили жители двухэтажных домов, которые находятся на проспекте Гагарина с нечётной стороны. Они мне сказали о том, что тоже не хотят быть в этой программе, независимо от того, что их дома вроде как попадают под эту историю. Потому что в этих домах сейчас сформирована централизованная система водоотведения, у них отремонтирована кровля. Они находятся в хорошем состоянии. Я их попросил, чтобы они тоже направили в мой адрес коллективное обращение, чтобы в Департаменте архитектуры тоже понимали, что на эту территорию планы строить не нужно. Там люди будут протестовать против этого».

Второе ключевое изменение новой редакции постановления касается частного жилого сектора.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Теперь из вопроса реновации выведены индивидуальные жилые дома, которые не подключены к централизованной системе водоотведения. Если у вас, в вашем индивидуальном жилом доме стоит индивидуальная система отведения, построенная, в том числе, на основании септика, то он не подпадает, что очень важно».

Но не все проблемы были решены в новой редакции документа. Так, в проекте постановления предполагается, что реализацию комплексного развития территорий доверят сразу двум ведомствам. Департаменту капитального строительства будут вверены территории жилой застройки, а Департаменту архитектуры и градостроительства – пока свободные участки.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Это я считаю очень серьезной идеологической и управленческой ошибкой. При этом я всегда старался воздерживаться критики в адрес Правительства, потому что это их полномочия. Но не сказать об этом я не могу. Представим себе, что у вас два командира на боевом корабле. Вы говорите одному: «ты отвечаешь за живучесть и боеспособность корабля, когда он находится в этой акватории, а ты на другой акватории». Как только вы это произнесли – считайте, что вашего корабля уже не стало. Если над кораблем нависает какая-то опасность и нужно принимать решение об использовании оружия с целью поражения – командиры сразу начнут спорить, на территории какой акватории они находятся».

С точки зрения Вячеслава Горелова, дробление обязанностей в этом вопросе не стоит. Особенно, опираясь на имеющийся опыт соседних регионов, где вопрос реновации всегда доверяли только одному ведомству.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Большой Севастополь – он один. И принимать решения по вопросам градостроительной политики может принимать только один орган – Департамент архитектуры. Он имеет для этого полномочия и компетенции. Что такое Департамент капитального строительства? Его действия мы видели на улице Кокчетавской. Это строительный забор, фундамент, котлован и так далее. Он не отвечает в силу своих особенностей за вопросы «Где?» «Что?» «Как?» и «Почему?» можно строить. Это вопросы идеологические. Именно они положением «О Департаменте архитектуры» делегированы Департаменту архитектуры».

В связи с этим Вячеслав Горелов намерен направить письмо в Правительство Севастополя с просьбой пересмотреть данное решение. Учитывая положительный предыдущий опыт, депутат настроен на конструктивный диалог.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Я очень благодарен нашим коллегам из Департамента архитектуры, которые пришли вместе с юристами, с представителями Департамента, которые готовили документ. И они нас выслушали, услышали. Мы договорились после этого совещания в переписке о таких формулировках, которые есть. Единственное, я штрих небольшой добавлю, чтобы пятиэтажки исключить как таковые. А в целом, я надеюсь, что такое сотрудничество будет у нас и в дальнейшем».