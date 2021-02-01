В Севастополе смягчили ковидные ограничения – что осталось под запретом?

Фото: Алёна Назаркина

С 1 февраля в Севастополе сняты некоторые ограничения режима повышенной готовности, связанные с коронавирусом. Открыты музеи, театры и кинотеатры. Ограничительные меры начали смягчать многие регионы страны, Севастополь – один из первых. О полном снятии запретов пока говорить рано, однако послабления, принятые Правительством города, существенны.

Рестораны, бары и кафе вернулись к прежнему режиму работы без ограничений по времени – заведения общепита открыты для посетителей и после 22 часов.

Снова можно организовывать и посещать спортивные мероприятия на открытом воздухе при условии, что количество участников на улице не превысит половины запланированных мест, а в спортивном зале – 30% мест.

Экскурсии на улице для посетителей разрешены без ограничений, в помещениях музеев – до 30% от вместимости.

В кинотеатрах, театрах и цирках зрителей будут рассаживать на дистанции полутора метров, при этом залы будут заполнены на треть.

Приглашать на регистрацию браков в ЗАГСы можно до 15 гостей. Столько же человек одновременно могут присутствовать на торжественном ужине или корпоративе.

До 10 февраля остаются под запретом: курение кальянов в ресторанах, барах и кафе, и любые массовые мероприятия в развлекательных и досуговых центрах для взрослых и детей.

Кружки и секции в учреждениях социального обслуживания закрыты ещё на месяц, также до 28 февраля запрещён выезд организованных групп детей за пределы Крыма за исключением участия в спортивных соревнованиях – при этом детям придётся сдать тест на коронавирус.

Кроме того, до 28 февраля продлены ограничения на диспансеризацию и плановые осмотры взрослых в медучреждениях. Исключение сделано лишь для учителей, сотрудников предприятий, связанных с пищевыми продуктами, и сферы коммунального обслуживания.

С 1 февраля Севастополь открыл санитарную границу для гостей – проходить обследование на коронавирус и предъявлять справку об отсутствии COVID-19 перед заселением в гостиницы города больше не требуется.

Обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет тоже снят. Теперь людям старшего поколения, с риском тяжёлого течения инфекции и хроническими заболеваниями лишь рекомендуют самоизоляцию – они всё ещё могут оформить больничный лист до 28 февраля.

Кроме того, с 1 февраля по приказу губернатора Севастополя сотрудники севастопольских предприятий, входящих в группы риска – работники старше 65 лет, люди с риском тяжёлого течения инфекции, сердечно-сосудистыми, лёгочными заболеваниями и диабетом – снова вернулись в офисы: требование о переводе на дистанционный режим работы отметено и носит рекомендательный характер.