В Севастополе снесут самовольные постройки на проспекте Октябрьской Революции

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В Севастополе снесут самовольно возведённые объекты на проспекте Октябрьской Революции. Речь идёт о капитальных и некапитальных строениях в районе дома №24 – там по Федеральной целевой программе скоро появится новый корпус для одной из школ, расположенных на местности. Комиссия выявила, что гаражи и прочие незаконные объекты занимают 15 259 квадратных метров территории.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «После проведения проверки Департаментом городского хозяйства земельный участок является городским, а вид разрешённого использования земельного участка – «дошкольное, начальное и среднее образование». Провели геодезические изыскания – это общегородская территория. Принято решение, что данные строения подлежат демонтажу и незаконно установлены. Никаких документов правоустанавливающих ни в Севреестре, ни в ДИЗО, ни в БТИ нет».

Местные власти напоминают, что в Севастополе действует городская комиссия, которая принимает решение о сносе самовольных построек или их приведении в соответствие с законными требованиями.