В Севастополе сняли ограничения на работу общепита в ночное время

В Севастополе сняли ограничения на работу заведений общепита и запрет на торговлю продуктами в кинотеатрах, передает пресс-служба правительства города.

Глава РК смягчил коронавирусные ограничения для местного общепита «Предлагаю принять следующие решения: снять ограничения по работе общепита в ночное время и торговли в кинотеатрах», – заявил губернатор Михаил Развожаев.

Такое решение было принято, поскольку властям поступает множество просьб от предпринимателей, а также благодаря снижению уровня заболеваемости COVID-19 и уменьшению турпотока.