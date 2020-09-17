В Севастополе со скалы сорвались священник и его внук

Фото: ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя»

На территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» вчера произошла трагедия – со скалы сорвался мужчина вместе с семилетним внуком. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на пресс-службу «Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя».

Ранее новостное издание сообщало, что на территории Херсонеса погиб клирик храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках города Москвы иерей Александр Шумский. Информация об этом опубликована на официальной странице храма.

По имеющимся официальным данным, оба человека упали с обрыва высотой примерно в пять метров. Мужчина скончался на месте от полученных травм, ребёнка в бессознательном состоянии передали спасатели ЦКЗ в реанимационную карету «скорой помощи». Они немедленно отвезли пострадавшего в больницу.

Из Москвы уже приехали родственники пострадавшего – сейчас им помогают психологи МЧС. На месте происшествия работали также сотрудники МЧС, МВД и Следственного комитета. Причины и обстоятельства трагедии пока выясняют.