В Севастополе собрали 25 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, фура отправилась в Ростовскую область вечером 21 февраля с 30 добровольцами, среди которых два психолога и юрист – их действиями на месте будет руководить депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Игорь Кастюкевич – депутат Государственной Думы, куратор молодёжного крыла «Единой России», мой старый товарищ. Обсудили также, что самое нужное, важное. Очень оперативно все, как один, предприниматели города, естественно, в добровольном режиме предложили свою помощь, качественно, быстро. Хорошие товары и техника бытовая: холодильники, микроволновые печи, которые необходимы для обустройства пунктов временного размещения».

Кроме того, для помощи беженцам собрали продукты питания, детские товары и средства гигиены. Также глава города напомнил, что севастопольские пансионаты «Лазурь», «Изумруд» и «Солнышко» могут временно принять в своих стенах 544 человека из ДНР и ЛНР. Волонтёры готовы оказать им помощь в решении различных вопросов.

ВИКТОРИЯ КАШЛЯКОВА, руководитель волонтёрского штаба «Мы вместе – Севастополь»: «Все, к примеру, донецкие и луганские переселенцы могут обратиться к нам в штаб на ул. Ленина, 39 за консультацией, если им нужна помощь с оформлением документов, заселением и так далее. Можно обратиться к нам, по поручению губернатора мы этот вопрос тоже прорабатываем».