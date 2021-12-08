В Севастополе сократили количество ковидных коек

Фото из архива

В Городской больнице №1 сократили количество ковидных коек. К обычному режиму работы вернулись кардиологическое и другие отделения. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Севастополя. Напомним, ранее из-за непрекращающегося роста случаев заболевания коронавирусом власти Севастополя приняли решение выделить в этом медучреждении дополнительные 200 мест для лечения пациентов с COVID-19. С начала этого месяца в Севастополе заболеваемость коронавирусом начала снижаться. На сегодняшний день фиксируется меньше 200 случаев в сутки, тогда как в ноябре регистрировалось более 350. Как сообщают в городском Правительстве, ситуация улучшилась благодаря введению дополнительных антиковидных ограничений, а также активной вакцинации севастопольцев. Это позволило в конечном счете уменьшить количество ковидных коек и возобновить в отделениях плановый приём пациентов по основным профилям.По состоянию на 8 декабря, в городе развёрнуто 759 коек для лечения пациентов с COVID-19, фонд заполнен на 74%.