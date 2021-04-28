В Севастополе состоялся II выпуск финалистов проекта «От идеи до бизнеса»

В Севастополе состоялся второй по счёту выпуск финалистов проекта «От идеи до бизнеса». До завершающей стадии дошли 40 участников. Все они получили грант на создание собственного дела и на протяжении последних нескольких месяцев занимались теоретической и практической подготовкой. На торжественной встрече организаторы поздравили участников с успешным финишем обучения и пожелали им дальнейшего роста и увеличения прибыли.

40 молодых предпринимателей собрались в конференц-зале парк-отеля «Песочная бухта». Все они смогли успешно реализовать свой замысел и запустить собственное дело. Поводом для встречи стал финал проекта «От идеи до бизнеса». Организаторы решили подвести итоги второго по счёту выпуска и наградить лучших из лучших.

НАТАЛИЯ БОРИСОВА, директор севастопольского Центра «Мой бизнес»: «Сегодня здесь завершающий этап нашего проекта «От идеи до бизнеса», который стартовал в августе прошлого года. Участниками этого проекта стали те предприниматели или будущие предприниматели, которые получили грантовую поддержку от Правительства Севастополя в сумме до 300 тысяч рублей, которая называется «Лёгкий старт».

Проект состоял из двух частей – теоретической и практической. За первую часть отвечал севастопольский центр «Мой бизнес». Участники прошли разнообразные тренинги, семинары и вебинары на актуальные для молодых предпринимателей темы. Практическую часть проекта удалось организовать при помощи действующих бизнесменов из севастопольского отделения «Опоры России».

ИЛЬЯ ПЕСТЕРНИКОВ, председатель Севастопольского регионального отделения «Опоры России»: «Наставники за руку вели предпринимателей. В онлайне давали им консультации, продолжают давать консультации. Разбирали какие-то кейсы, разбирали бизнес каждого участника проекта. По максимуму старались делать и старались выкладываться для молодых начинающих предпринимателей».

Наставники сыграли в проекте важную роль. На протяжении нескольких месяцев участники общались со своими преподавателями, в итоге в деловой среде Севастополя сформировали новые бизнес-сообщества.

ЕЛЕНА КОРОТКИХ, учредитель консалтинговой компании «Гермес»: «У нас получилась отличная команда. И я считаю, что такие проекты должны быть, и они имеют место быть. Это был супер классный продуктивный проект. У меня ни один из моих менти не сошёл с дистанции».

Одна из участников проекта «От идеи до бизнеса» Маргарита Начарова ведёт свою деятельность в очень специфичном сегменте рынка. У девушки на момент старта в образовательной программе уже был свой кабинет БОС-терапии, который предоставлял услуги поведенческой психологии на стыке аппаратных и компьютерных технологий. Спустя 3 месяца, получив новые знания и мотивацию, девушка открыла второй кабинет в Севастополе и наняла на работу двух новых сотрудников.

МАРГАРИТА НАЧАРОВА, руководитель центра БОС-терапии в Севастополе: «Этот проект действительно подтолкнул меня. Помог мне поверить, что это хорошая идея, что это нужно делать. И в дальнейшем я планирую ещё больше расширяться и приносить пользу людям».

А эти две девушки уже несколько лет занимаются маркетингом в социальных сетях и пришли на проект с конкретной целью – прокачать свои управленческие навыки.

ЕЛЕНА ДАРИЙ И АЛЛА ВОРОЖКО, учредительницы smm-агентства «Queens»: «Чтобы мы могли быть настоящими руководителями, чтобы мы могли владеть ситуацией, чтобы мы могли набирать сотрудников, что, собственно говоря, сейчас тоже получилось – именно благодаря проекту у нас уже +3 сотрудника, и мы расширяемся ещё больше».

Реализовать проект «От идеи до бизнеса» удалось при поддержке Департамента экономического развития Правительства Севастополя. Основные денежные средства для старта своего дела участники получили за счёт специального гранта.

ДЕНИС ПРОФАТИЛОВ, директор Департамента экономического развития Правительства Севастополя: «В Правительстве Севастополя в Департаменте экономического развития реализуется очень важная программа – это грантовая поддержка «Лёгкий старт», где все начинающие предприниматели до 35 лет могут получить поддержку до 300 тысяч рублей на создание своего бизнеса. Это поддержка, по сути, является одной из уникальных. В Российской Федерации не так много субъектов продолжают давать реальные деньги на создание бизнеса для начинающих предпринимателей».

Впереди у выпускников проекта «От идеи до бизнеса» сложный и тернистый путь. Однако организаторы обещают не бросать своих подопечных. Двери регионального отделения «Опоры России» и севастопольского центра «Мой бизнес» всегда открыты для тех, кто хочет внести свою лепту в развитие экономики родного города.

Николай Кузнецов, Александр Устич, «Севинформбюро»