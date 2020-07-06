В Севастополе состоится XXV Международное Байк-Шоу

8-9 августа 2020 в Севастополе на площадке у горы Гасфорта пройдет XXV Международное Байк-Шоу мотоклуба «Ночные Волки», кульминация которого названа «Крах Вавилона» и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кульминация Байк-Шоу — это масштабное трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие. Движущиеся диковинные декорации, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, десятки разнообразных движущихся объектов и военной техники разных эпох и назначений, сотни людей, участвующих в программе — всё это будет подчинено большому замыслу, направленному в будущее и адресованному стране…

Кульминация байк-шоу «Крах Вавилона» состоится 8 августа в 22:00.

Двухдневный концерт с участием групп «Кипелов», «Горшенев», «Ария», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), 25/17, «Пилот», Mordor и др. Имена исполнителей будут дополняться.

8 августа – 1 день Байк-Шоу:

Начало рок-концерта с 17:00 (подробная программа на bikeshow.ru)

Кульминация Байк-Шоу «Крах Вавилона» в 22:00

9 августа – 2 день Байк-Шоу:

11:00 — Старт мотоколонны по маршруту «гора Гасфорта – площадь Нахимова, Севастополь — гора Гасфорта». По возвращении мотоколонны на площадку у горы Гасфорта – праздничная развлекательная и спортивная программа.