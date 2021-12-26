В Севастополе создали единую дирекцию заповедников

В Севастополе создали единую дирекцию особо охраняемых природных территорий. Надзором за заповедниками и заказниками займётся Севастопольский лесхоз. В соответствии с законодательством для этих целей потребовалось сменить тип учреждения. Соответствующее решение было принято на заседании Правительства города 25 декабря.

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА, директор Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «В соответствии с новой редакцией федерального закона об особо охраняемых природных территориях, госконтроль и надзор в области охраны и использования ООПТ осуществляется государственными бюджетными учреждениями. В связи с передачей государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Мыс Айя» и природного парка регионального значения «Максимова дача» в управление ГАУ «Севастопольский лесхоз», чтобы мы могли наделить его полномочиями госконтроля на этих территориях, необходимо изменить тип этого учреждения».

Также чиновница предложила изменить название организации, поскольку в планах передать в новое ГБУ все остальные ООПТ Севастополя.

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА, директор Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «В 2022 году берем курс на развитие экологического туризма. К такому туризму мы относим туризм, который не наносит ущерба природным комплексам. У каждой ООПТ будет программа рекреационной деятельности и надзор».

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что преобразование ГАУ в ГБУ добавит функции контроля и надзора за заповедниками и заказниками, но не отменит возможность вести в этих ООПТ хозяйственную деятельность.