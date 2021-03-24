В Севастополе спасатели эвакуировали 20 человек на пожаре

В Севастополе произошел пожар в многоквартирном доме. Спасатели эвакуировали 20 человек, передает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

На пожаре в Севастополе погибла пожилая женщина Пожар произошел днем на улице Героев Севастополя. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит домашняя утварь.

«На свежий воздух были выведены 20 человек, в том числе девять детей. Спасены девять человек – среди них двое детей – использовались устройства, обеспечивающие защиту органов дыхания и зрения», – уточнили в ведомстве.