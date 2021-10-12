В Севастополе стали гораздо чаще рассчитываться по безналу

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В Севастополе всё чаще рассчитываются по безналу. Это следует из свежей статистики за первое полугодие, которую обнародовал Центробанк.

По подсчетам севастопольских аналитиков регулятора, в городе-герое в первые шесть месяцев 2021 года банковскими картами рассчитывались 42,2 млн раз. Сумма всех операций составила 26,7 млрд рублей. Эти показатели почти в два раза обгоняют статистику прошлогоднего аналогичного периода.

Севастопольцам выдано более 677,7 тысяч платежных карт, и это на 11,3% больше, чем год назад.

Терминалов для безналичной оплаты товаров и услуг тоже стало больше. За год их количество увеличилось почти на 40%. Сейчас в Севастополе 11 219 этих устройств.

А вот число операций по снятию наличных с банковских карт в последнее время практически не меняется. За полгода обналичку проводили около 6 млн раз — на общую сумму почти 50 млрд рублей.