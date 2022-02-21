В Севастополе стали реже госпитализировать заразившихся коронавирусом

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Севастополе, госпитализировать новых пациентов стали реже. Об этом в ходе аппаратного совещания в городском Правительстве в понедельник сообщил профильный вице-губернатор Александр Кулагин.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «За неделю у нас составило 423 человека. За неделю уменьшение составило 10%. Напомню, неделей ранее уменьшение было 4%. На сегодняшний день на амбулаторном наблюдении 1495 детей – уменьшение составило 37%, и 6180 взрослых – уменьшение составило 27%».

По данным пресс-службы городского Правительства, по состоянию на утро 21 февраля в Севастополе были выявлены 1290 новых случаев заражения коронавирусом – абсолютный рекорд за всё время пандемии. 5 человек в возрасте от 48 до 87 лет скончались в результате осложнений, вызванных болезнью. Сейчас в медучреждениях города находятся 690 пациентов, 525 из которых имеют подтверждённый диагноз COVID-19. В больницах развёрнуто 949 коек.

При этом, в городском Правительстве отмечают снижение динамики госпитализации, в том числе за счёт более скорой выписки пациентов. Вице-губернатор Александр Кулагин также сообщил, что за минувшую неделю количество выявленных внебольничных пневмоний снизилось на 8%, инфицированные стали реже вызывать врачей на дом, а число открытий дистанционных больничных листков уменьшилось более чем вдвое.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «За счёт короткого течения, за счёт того, что выявляем практически бессимптомные случаи, у нас сокращаются сроки амбулаторного лечения, стационарного лечения. На сегодняшний день мы можем точно констатировать, что на прошлой неделе мы вышли на плато. И на этой неделе, как мы ожидали в понедельник, мы начнём снижение по заболеваемости».