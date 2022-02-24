В Севастополе стало проще оформить выплату на первенца для малоимущих семей

Севастопольским семьям, подходящим под критерий «малоимущих», стало проще оформить ежемесячную выплату на первенца. Об этом сообщили в городском Департаменте труда и социальной защиты населения.

ЕВГЕНИЯ ПЫТЬКО, заместитель начальника Управления соцобеспечения Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя: «Если раньше граждане предоставляли сведения о доходах от трудовой деятельности членов семьи заявителя самостоятельно, то с этого месяца эти сведения Департамент будет получать в рамках межведомственного взаимодействия».

Однако такое нововведение не касается сотрудников госучреждений и правоохранительных органов. Эти категории граждан по-прежнему должны предоставлять сведения о доходах, для получения пособия, самостоятельно. Кроме того, в Департаменте труда и социальной защиты населения уточнили размер ежемесячной выплаты.

ЕВГЕНИЯ ПЫТЬКО, заместитель начальника Управления соцобеспечения Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя: «С этого года размер составляет 13 332 рубля. И этот размер коснётся не только тех заявителей, которые впервые подают заявления в этом году, но и тех заявителей, которые уже являлись получателями и подавали заявления в предшествующем году. В феврале текущего года мы в автоматическом режиме пересчитали размер пособия и уже в феврале наши заявители, все заявители получат пособия в новом размере, а также доплату за январь месяц».

В ходе общения с журналистами, представитель Департамента труда и социальной защиты населения уточнила критерии, по которым определяется нуждаемость семьи в ежемесячной выплате на первенца.

ЕВГЕНИЯ ПЫТЬКО, заместитель начальника Управления соцобеспечения Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя: «Критерий нуждаемости для этой выплаты в этом году составляет 27 586 рублей. В среднем, если семья состоит из трёх человек, семья будет иметь право на ежемесячную выплату если месячный доход не превышает 82 758 рублей. Также напоминаю, что пособия назначается с даты рождения ребёнка, если обращение за его назначением поступило в течение шести месяцев с даты рождения ребёнка. В остальных случаях пособие назначается с даты подачи заявления».