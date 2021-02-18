В Севастополе стартовал 1-й этап отбора кандидатов в молодёжный парламент

Стартовал первый, заочный этап отбора кандидатов в депутаты молодёжного парламента Севастополя. Приём заявок в Законодательном собрании был завершён 12 февраля, на места претендуют 72 человека. Их кандидатуры рассматривают не только депутаты, но и представители Правительства Севастополя и Севастопольского государственного университета.

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного собрания Севастополя: «Всего будет два этапа – заочный и очный. Первый этап – когда рассматриваются заявки кандидатов на предмет соответствия всем нормам, которые заявлялись. По итогам этого этапа заочного останутся 48 кандидатур, которые уже будут рассматриваться на втором этапе»

В очном формате каждый из отобранных кандидатов пройдёт собеседование. В итоге 24 севастопольца войдут в состав молодёжного парламента, оставшиеся будут находиться в кадровом резерве.

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного собрания Севастополя: «Мы планируем работу таким образом, что и депутаты молодёжного парламента, и те ребята, которые будут в резерве, будут работать совместно. Я думаю, что работа молодёжного парламента будет конструктивной, на благо города и его жителей. В помощь нам, законодателям, и исполнительной власти».

Завершить все процедуры намерены в начале марта. Тогда же в Законодательном собрании надеются провести и первое заседание укомплектованного молодёжного парламента.