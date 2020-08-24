В Севастополе стартовал ежегодный бесплатный обучающий проект «От идеи до бизнеса»

«От идеи до бизнеса» – в Севастополе стартовал ежегодный проект для действующих предпринимателей, и тех, кто только планирует открывать своё дело. Организаторы мероприятия – севастопольское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ» и Правительство Севастополя – разработали специальную программу. О том, как будет проходить обучение и какие возможности открывает проект для участников – в сюжете Николая Кузнецова.

В зале центра «Мой Бизнес» – участники образовательного проекта. Три десятка человек разного возраста. Каждый из них попробует пройти свой путь от идеи до реального запуска собственного бизнеса.

Программа состоит из нескольких блоков. Образовательная часть строится на основе различных семинаров, тренингов и мастер-классов. Освоив теорию, участники в группах начинают практические занятия. Наставники – действующие предприниматели, которые делятся рекомендациями по развитию ключевых бизнес-навыков.

ИЛЬЯ ПЕСТЕРНИКОВ, председатель Севастопольского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»: «Что касается наполнения самой программы, мы со своей стороны, со стороны предпринимательского сообщества, постарались вложить туда именно предпринимательский опыт, именно опыт успешных предпринимателей, кто уже в бизнесе более 15 – 20 лет».

Проект «От идеи до бизнеса» впервые был запущен год назад. В прошлом году обучение прошли более ста желающих. Благодаря полученным знаниям и опыту, многие участники смогли защитить свои бизнес-планы и получить реальное финансирование.

НАТАЛИЯ БОРИСОВА, директор центра «Мой Бизнес» в Севастополе: «Для начинающих предпринимателей сейчас существует несколько предложений, в том числе грантовая программа от Правительства Севастополя «Лёгкий Старт. Здесь сумма грантовой поддержки до 300 тысяч рублей, и как раз-таки с помощью этой программы, составив бизнес-план, грамотно составив бизнес-план, можно претендовать на получение этой поддержки легко».

Организаторы проекта заявляют, что им не важен возраст, пол и уровень образования участников. Для создания успешного бизнеса требуется только желание учиться, терпение и решимость довести свой проект до победного конца.

РИНАТА ИЩЕНКО, участник проекта «От идеи до бизнеса»: «Я мама двоих детей, в этом году мне 35. И я наконец-то всё-таки осмелилась начать своё дело – неделю назад я открыла свою маленькую студию красоты. Здесь хочу получить определённую поддержку от государства и специалистов города, ну, и обзавестись, наверное, какими-то знакомыми, связями, чтобы всё-таки быть в кругу людей предпринимателей, которые не боятся, делают».

На первом занятии успешная предприниматель Ирен Андруцкая вместе с онлайн-спикером Мариной Бабочкиной рассказали участникам как не допустить ошибок при составлении бизнес-плана.

По общеизвестной статистике, большая часть предпринимателей закрывают свой бизнес в первый год после запуска. На фоне мировой пандемии и закрытия рынков сбыта поддержка государства начинающим предпринимателям Севастополя – особенно необходима.

Николай Кузнецов, Александр Устич, «Севинформбюро»