В Севастополе стартовал межрегиональный конкурс «Юный спасатель»

Школьники из Севастополя отстаивают честь города на межрегиональном конкурсе «Юный спасатель». Это команда «МОНОЕХ» из Центра туризма, краеведения, спорта и экскурсий. Юные севастопольцы борются за выход на всероссийский этап состязания. Соперники – команды городов Южного Федерального округа. За первым днём соревнований наблюдал Николай Кузнецов.

Пробежать быстрее всех, выполнив все пожарно-спасательные нормативы. В команде «МОНОЕХ» — лучшие из лучших. Сборная учащихся севастопольских школ и колледжей – четыре человека, в составе обязательно одна девушка.

НАТАЛЬЯ КАЛИНИЧЕНКО, тренер команды МОНОЕХ: «Тренировки проходили на базе объектов МЧС. Для нас спасатели проводили с нами работу, обучали нас использовать пожарно-спасательное снаряжение».

Пандемия COVID-19 внесла изменения в формат конкурса. В этом году соревнования стартуют одновременно для всех участников в режиме онлайн. На стадионе Черноморского флота – только одна команда и несколько камер, которые фиксируют результаты севастопольских ребят.

Открывает состязания – эстафета. На первом этапе спортсмен на время проходит контрольную дистанцию, надев пожарно-спасательную экипировку. Следующий этап – подготовка пострадавшего к перемещению. По легенде, лежачий человек полностью обездвижен.

ОЛЬГА ВЕДЕРНИКОВА, участница команды «МОНОЕХ»: «Я отвечаю за этап спасательного узла. Он нужен для того, чтобы вытащить человека, который поломал или повредил себе какую-то часть тела. И вот я завязываю на нём узел, закрепляю две ноги и шею. За эту веревку мы потом можем поднять».

Третий этап – классический бег с препятствием. На заключительном четвертом этапе юный спасатель старается как можно быстрее растянуть и подключить пожарные рукава.

Со всеми этапами наша сборная справилась без штрафных баллов и нарушений. Отдельно от эстафеты участники выполнили упражнение в зоне аварийных химически-опасных веществ. Перед спортсменами стояла задача как можно скорее надеть химзащиту и с помощью пневматических ножниц перекусить кусок арматуры диаметром 12 мм.

АЛЕКСАНДР ЛЫЧЕВ, главный специалист отдела организации пожаротушения ГУ МЧС России по Севастополю: «Сегодня состоялся очередной, можно сказать – открытие, этап полевого лагеря «Юный спасатель». Проведены этапы по комбинированной пожарно-спасательной эстафете, а также ликвидация последствий зоны аварийно химически-опасных веществ».

Наиболее зрелищным упражнением после окончания эстафеты стал своеобразный «пожарный футбол». Спортсмены на время, надев пожарно-спасательную экипировку и подключив рукава, старались сбить напором воды футбольный мяч.

Подведение итогов конкурса «Юный спасатель» состоится 10 сентября. Впереди у команды из Севастополя ещё несколько напряженных соревновательных дней.

Николай Кузнецов, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»