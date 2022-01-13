В Севастополе строители оставили без света 1,8 тысяч абонентов

В Севастополе строители, проводившие несанкционированные работы, оставили без электроснабжения 1800 абонентов, передает пресс-служба госпредприятия «Севастопольэнерго».

В Крыму 12 тысяч абонентов остаются без света из-за непогоды Действия строителей привели к аварийному прекращению электроснабжения восьми трансформаторных подстанций. В результате пострадали потребители, проживающие по улицам Горпищенко, Фильченкова, Бакуниной, в том числе пострадали социально значимые объектов.

Электричество отсутствовало порядка полутора часов.