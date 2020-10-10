В Севастополе свободна десятая часть коек от общего числа для больных коронавирусом

Шесть пациентов, заражённых коронавирусом, подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Двое из них находятся в инфекционной, четверо – в городской больнице №9. Такие данные озвучил вице-губернатор Александр Кулагин на заседании оперативного штаба вечером в пятницу. По его информации, под медицинским наблюдением в стационарах находятся 172 человека старше 65 лет.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, и. о. заместителя губернатора Севастополя: «Заболеваемость общая у нас составляет 279 человек на 100 тысяч населения с момента регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией. Текущая – 69 человек на 100 тысяч населения. Охват тестирования у нас превышает 320 на 100 тысяч населения. То есть достаточно широкий идёт охват тестирования».

Кроме того, Александр Кулагин рассказал, что в пансионате «Изумруд», который переоборудовали в отделение 9-й городской больницы для лечения пациентов с лёгкой формой коронавирусной инфекции, находятся 34 человека. С учётом введения нового корпуса коечный фонд в Севастополе составляет 610 мест, из которых свободно только 11%.