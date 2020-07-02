В Севастополе тарифы на коммунальные услуги с 1 июля повышаться не будут. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Владимир Базаров. По его словам, в конце прошлого года Департамент городского хозяйства Правительства Севастополя опубликовал приказ, согласно которому с 1 июля планировалось увеличить размер ряда коммунальных тарифов.

ВЛАДИМИР БАЗАРОВ, заместитель губернатора Севастополя: «В связи с не самой простой экономической ситуацией в регионе, связанной с коронавирусом, с понижением экономических возможностей наших предприятий и жителей было принято решение об отмене этих приказов. Таким образом, с 1 июля, со вчерашнего дня тарифы у нас не изменились, и приказ о повышении тарифов отменен».

Владимир Базаров добавил: прежние тарифы на коммунальные услуги будут действительны в Севастополе в течение года. Хотя согласно отменённому приказу Департамента городского хозяйства, цена за газ должна была вырасти на 5,1%, за электроэнергию – на 5,9%, а за утилизацию твердых коммунальных отходов – на 0,74%, резюмировал вице-губернатор.