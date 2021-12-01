В Севастополе трактор снёс забор и едва не убил подростка

В объектив видеокамеры проекта «Севстар.Дорога» 30 ноября попало ДТП с участием трактора. На развилке улиц Гоголя и Кожанова машина, которая производит впечатление совершенно неуправляемой, на полном ходу проезжает через все разметки перекрёстка и сносит решётку уличного ограждения. Из-под колёс чудом успевает выскочить подросток. Трактор въезжает на газон небольшого сквера и останавливается только благодаря дереву, в которое машина упирается. Через некоторое время водитель трактора спокойно и бодро выходит из кабины, аккуратно прислоняет к дереву снесённое ограждение и, как ни в чём не бывало, уезжает по улице Гоголя. Видео уже попало в соцсети.

Заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа сообщила редакции телеканала «НТС», что в ходе мониторинга СМИ и сети интернет, сотрудниками полиции обнаружена данная видеозапись. С целью установления всех обстоятельств произошедшего и вины водителя, сотрудниками ГИБДД направлен запрос в компанию «Севстар» о предоставлении полной версии видеозаписи ДТП для проведения проверки.