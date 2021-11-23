В Севастополе траурная церемония обернулась самостоятельным рытьём могилы

На кладбище в селе Широком для родственников и близких покойного похоронная процессия обернулась рытьём могилы. Дело в том, что глубина подготовленной для траурных мероприятий ямы была не больше одного метра, передает новостной портал ForPost.

Увидев это, родственники сразу же позвонили подрядчику (по данным СМИ, это ИП Блох Дмитрий Хаимович). Тот объяснил, что рабочие уперлись в скальный грунт и не смогли продвинуться дальше. В качестве компенсации, скорбящим предложили насыпать могильный холмик побольше или же оставить им гроб на хранение, чтобы за ночь вновь попытаться вырыть яму нужного размера. Ни один из вариантов родственникам не понравился. Поэтому они оперативно вызвали экскаватор и самостоятельно решили проблему.

«Дядя тем временем лежит в гробу на кладбище, родственники и друзья ходят вокруг, не понимая, что делать, докопали могилу и попрощались», — рассказала родственница. Представитель подрядчика сообщил, что могилу рабочие копали вручную, так как сломалась техника. Наткнувший на камни, работы прекратились. По его словам, минимальная глубина могилы — 1,5 м, для сложного грунта — меньше.