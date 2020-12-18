В Севастополе в ближайшие дни продолжится похолодание

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В Севастополе продолжится похолодание в ближайшие дни. Неприятную погоду будет сопровождать туман, сообщает новостной портал ForPost. Если в степной части Крыма прогнозируют заморозки, то нас ждет только понижение температуры воздуха почти до нуля по ночам.

В субботу в первую половину дня ожидается туман, но к обеду он должен рассеяться, хотя небо всё равно будет серым. Ожидаемая температура – +4 днём и +2 ночью. После обеда ветер может усилиться.

В воскресенье, 20 декабря, нас также ждёт пасмурное небо, термометр покажет +5 градусов. Ветер станет слабее, осадков ждать не стоит.

В начале следующей недели погода будет примерно такая же, как и на выходных, а к середине недели нас ждёт существенное потепление.