В Севастополе в ДТП погиб наркоторговец из Республики Татарстан

В Севастополе произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще один оказался в больнице, передает пресс-служба севастопольского управления МВД РФ.

Грузовик с комбикормом опрокинулся на трассе «Таврида» под Керчью ДТП произошло на улице Правды. Согласно предварительным данным, водитель авто Chery Tiggo не справился с управлением, наехал на бордюр, по инерции совершил наезд на световую опору, после чего опрокинулся.

«В результате ДТП водитель погиб, 21-летний пассажир госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе.