В Севастополе в ДТП скончался несовершеннолетний водитель мопеда

В Севастополе 15-летние студенты средне-специального учебного заведения города устроили мотопутешествие на мопеде по трассе и попали в ДТП, передает пресс-служба МВД по городу.

Виновного в смертельном ДТП в Крыму приговорили к колонии Инцидент произошел в субботу вечером.

«На въезде в город, не доезжая до улицы Жидилова, подросток, управлявший мопедом, выехал на встречную полосу, где врезался в двигавшийся навстречу автомобиль Audi. Сильный удар отбросил мопед вместе с подростками обратно на полосу движения, прямо под колеса двигавшегося автомобиля Hyundai», — уточнили в сообщении.